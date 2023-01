The Boys 4, un post Instagram svela la 'vengeance era' di Starlight!

The Boys sta tornando. Con le riprese della quarta stagione in corso alcuni membri del cast attraverso dei dietro le quinte stanno dando modo ai fan di cominciare a farsi qualche idea riguardo questa nuova stagione. Sicuramente uno di questi cambiamenti interesserà una nuova "versione" di Starlight.

Alla fine della terza stagione l'eroina si trova totalmente sola e, tutti i protagonisti, bloccati in una situazione di profonda vulnerabilità. Il rinnovo della quarta stagione di The Boys è arrivato a pochissime settimane dal finale della season 3, confermando quanto la serie sia il più grande successo di Amazon Prime Video. Come suo prodotto di punta, ovviamente, le aspettative sono sempre incredibilmente alte dopo tre stagioni che hanno impostato le regole di quello che sembra essere un genere anti-cinecomic.

Mentre The Boys diventa la serie Amazon più vista nel 2022, Erin Moriarty interprete di Starlight ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram direttamente dal set svelando "vengeance era" del suo personaggio. Insomma, sembra che Starlight non abbia reagito molto bene al suo allontanamento dal gruppo decidendo di vendicarsi. Al momento non sappiamo moltissimo su questa nuova stagione ma, sicuramente, vedremo i personaggi sotto una luce nuova ed imprevedibile.

Nonostante il set sia ancora aperto sembra che Simon Pegg abbia finito le riprese per The Boys confermando quanto la quarta stagione sarà incredibile. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!