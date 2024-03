The Boys 4: Prime Video conferma i 15 protagonisti della nuova stagione

The Boys rappresenta una vera mosca bianca all'interno della piattaforma Prime Video. Uno show con protagonisti i super eroi, dove però questi ultimi sono i più cattivi e spietati che si siano mai visti prima. Ovviamente questa formula è risultata essere un vero successo verso il pubblico.

Ecco quindi che, mentre vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Gen V, la stessa piattaforma di riferimento ha deciso di rendere noti quelli che saranno i quindici protagonisti principali della quarta iterazione dello show sui super più folli e pazzi mai visti prima sul piccolo schermo.

Prima di dirvi di chi si tratta, vi facciamo presente che questi riportati di seguito non includono tutti quelli che, effettivamente, compariranno in The Boys 4, quindi sicuramente ci saranno delle sorprese che la produzione ci ha tenuto a mantenere segrete, come giusto che sia in questi casi.

Ritorneranno infatti Hughie Campbell e Billy Butcher, ed insieme a loro tutti gli altri membri de "I ragazzi". Al loro fianco ancora una volta Starlight.

Questi dovranno vedersela ancora una volta con Patriota. Torneranno anche i tormentati personaggi di A-Train ed Abisso. Ci sarà poi nuovamente spazio per Ashley Barret ed il piccolo Ryan. Mentre un ruolo maggiore dovrebbe avere questa volta la figura di Victoria Neuman.

Saranno poi presenti i personaggi interpretati da Susan Heyward, e Jeffrey Dean Morgan. Quest'ultimo in un ruolo ancora avvolto nel mistero. Infine, ci sarò anche la figura di Firecracker, quest'ultima è del tutto inedita rispetto ai fumetti originali da cui la serie ha preso spunto fino ad ora.

Voi che ne pensate? Siete curiosi di sapere che cosa accadrà nei nuovi episodi?