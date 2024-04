The Boys 4 è pronta, ma per ora non uscirà: perché? Lo spiega Eric Kripke

The Boys 4 è ufficialmente pronta, ma per vederla in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video bisognerà aspettare anche un po' dato che la serie ha una data d'uscita sul servizio fissata al prossimo 13 giugno.

La domanda sorge spontanea: perché The Boys 4 non può uscire subito? Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, la risposta è arrivata direttamente dal creatore e showrunner della serie Eric Kripke, che in queste ore è apparso sulla sua pagina ufficiale del social network X spiegando che la data d'uscita di The Boys 4 è stata fissata a giugno a causa del lavoro di doppiaggio e di sottotitolaggio che Prime Video deve svolgere per sincronizzare la serie e permettere il lancio globale previsto dal servizio.

"Per tutti quelli che ci chiedono perché non possiamo pubblicare The Boys 4 subito: ora Amazon ha bisogno di doppiare lo spettacolo in dozzine di lingue diverse e per paesi diversi, e hanno bisogno di formati diversi e così via" si legge nel post di Kripke. "È quello che succede quando vuoi pubblicare una serie a livello globale. Questi lavori ci porteranno fino al 13 giugno."

Nell'attesa, nei giorni scorsi vi abbiamo consigliato una serie crime con Anthony Starr da recuperare se amate l'interprete di Patriota in The Boys.

Berserk - La Serie Tv (Ediz. Italiana Per La Prima Volta In Blu- è uno dei più venduti oggi su