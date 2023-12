The Boys 4, qual è la trama della prossima stagione contando anche Gen V?

Ormai è ufficiale l'arrivo della quarta stagione di The Boys nel corso del 2024: ma quale sarà la trama di questa nuova tornata di episodi anche al netto di ciò che abbiamo visto in Gen V? Facciamo qualche previsione assieme.

Seguiranno ovviamente spoiler per quanto riguarda sia The Boys sia Gen V, ma se avete aperto la news ve lo aspettavate. La quarta stagione di The Boys, al netto del trailer che abbiamo visto, ripartirà per forza di cose anche da Gen V. E infatti avevamo riflettuto su come Gen V ci prepara a The Boys 4.

Al termine dello spin-off (che poi tanto spin-off non è) c'è Billy Butcher che scopre il laboratorio segreto della Godolkin University e, quasi certamente, metterà le mani sul virus che infetta e uccide le persone dotate di superpoteri, perciò una parte della trama di The Boys 4 si concentrerà su questo, e sull'eventuale tentativo di utilizzo del virus per fermare Homelander.

Homelander che, dal canto suo, ha sedato la ribellione proprio alla Godolkin e sembra pronto a rivelare al mondo il suo vero volto, sostenendo Victoria Neuman e la sua ascesa politica negli Stati Uniti.

Chissa infatti se è come verranno inseriti i personaggi di Gen V in The Boys 4 ora che molti di loro sono tenuti prigionieri probabilmente dentro la Vought Tower. E se i Boys volessero andare a liberarli?

Queste potrebbero essere le evoluzioni di trama in The Boys 4 anche rispetto a Gen V. Secondo voi andrà così? Fate le vostre speculazioni nei commenti, noi vi lasciamo a quando uscirà The Boys 4?