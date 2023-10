The Boys 4, qual è la trama della prossima stagione? Cosa sappiamo

Quale sarà la trama di The Boys 4? In questo articolo proveremo a fare il punto sulla prossima, attesissima stagione dell'acclamata serie tv della piattaforma di streaming on demand Prime Video tratta dal dissacrante fumetto di Garth Ennis.

Per dovere di cronaca che specificato che, al momento, i creatori di The Boys non hanno svelato nessun dettaglio sulla storia che sarà raccontata nel prossimo ciclo di episodi della serie, ma il finale della stagione 3 di The Boys ha fornito ai fan un'idea abbastanza chiara di cosa accadrà prossimamente.

Parlando del nuovo status quo raggiunto dai Boys in una vecchia intervista con Variety, il co-creatore della serie Eric Kripke ha anticipato che i Boys daranno la caccia a Victoria Neuman mentre a Butcher resteranno solo pochi mesi di vita: "Ciò che troviamo affascinante nella domanda che stiamo ponendo su Butcher è: è abbastanza consapevole di sé da rendersi conto che sta causando la sua stessa fine? È abbastanza consapevole di sé da vedere ciò che sta per accadere? Queste sono alcune delle conversazioni che stiamo iniziando ad avere per la stagione 4."

Non è ancora chiaro, poi, chi sarà il villain principale di The Boys 4: Soldatino è stato neutralizzato, ma tecnicamente non è morto, ma è opinione comune che Kripke abbia un nuovo asso nella manica per la stagione 4, con l'introduzione di un nuovo personaggio in grado di sconfiggere Patriota una volta per tutte. Da notare comunque che The Boys 4 non sarà la stagione finale della serie, dunque aspettatevi un ciclo di episodi che abbiano l'obiettivo di continuare ad espandere la saga.