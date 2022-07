The Boys 4, quando esce la prossima stagione su Prime Video?

Grazie al successo quasi assicurato di The Boys, una delle serie più amate di Prime Video, il rinnovo della quarta era assicurato e questo ha permesso alla squadra di Eric Kripke di portarsi notevolmente avanti con la pre-produzione. Le riprese iniziano a breve e questo ci dà una finestra incoraggiante di distribuzione.

La terza stagione della serie più irriverente nei confronti del panorama cinecomic ha terminato da poco la sua distribuzione a cadenza settimanale sugli schermi di Prime Video: potete leggere qui riassunto e spiegazione completa del finale di The Boys 3. Con queste premesse, scommettere sull’uscita a distanza di un solo anno per la quarta stagione potrebbe sembrare un azzardo, ma in realtà sono molti gli indizi favorevoli che ci fanno tendere in quella direzione. È pur vero che il franchise di The Boys va espandendosi, con Eric Kripke che ha anticipato molto sul primo spinoff live action The Boys Gen V. È probabile che lo showrunner voglia chiudere prima lo show principale e solo dopo dedicarsi a uno spinoff vero e proprio (per cortometraggi animati come Diabolical la produzione è molto più contenuta).

È pur vero che, stando a quanto anticipato da Amazon, lo spinoff dovrebbe connettersi molto da vicino agli sviluppi della serie principale, il che rende importante pianificare in parallelo quantomeno un abbozzo di script. Questo è l’unico vero fattore che potrebbe rallentare la produzione della quarta stagione, che ha fissato l’inizio delle riprese già per il 22 agosto prossimo, come annunciato da Karl Urban. Ma tutto considerato, vederla già pronta per la distribuzione in estate 2023 è più che logico. Il titolo è sempre stato, infatti, un prodotto estivo per Amazon, che ha distribuito tutte le stagioni fra giugno o al massimo settembre. E solo fra la seconda (2020) e la terza stagione (2022) sono intercorsi due anni, dovuti semplicemente al blocco dei set e a tutti i rallentamenti per la pandemia da Covid.

Il precedente più credibile ce lo suggeriscono la prima e la seconda stagione. Quella di debutto arrivò a luglio del 2019, più o meno nello stesso periodo della terza, mentre la successiva arrivò agli inizi di settembre. Appena 14 mesi di produzione quindi, ma in quel caso andava considerato anche il tempo di osservazione necessario ad Amazon per valutare il rinnovo per uno show di debutto. In questo caso, invece, era già tutto preparato, il che potrebbe ridurre i tempi a 12 mesi totali e consegnarci la quarta stagione, appunto, per luglio del 2023. Trovate qui tutte le anticipazioni sulla trama di The Boys 4.