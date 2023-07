The Boys 4, quando esce la nuova stagione su Prime Video?

Siamo in un momento di grande difficoltà per quanto riguarda cinema e serie tv a Hollywood, però vogliamo comunque cercare di capire quando uscirà la quarta stagione di The Boys su Prime Video, visto che non vediamo l'ora che arrivino le nuove puntate.

Purtroppo fra le tante serie tv che rischiano per lo sciopero degli attori c'è anche la quarta stagione di The Boys. Anzi, l'ufficialità sul prodotto basato sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson è ormai arrivata: The Boys 4 verrà posticipata a causa dello sciopero degli attori.

Una serie che non sembrava potesse risentire dello strike, dopotutto le sue riprese sono terminate, eppure ci sono dialoghi da fare in post-produzione che richiedono l'utilizzo degli stessi attori. E non solo, anche degli sceneggiatori, visto che queste scene sembrano essere elementi aggiuntivi che faranno da contorno e spiegazione per la trama di The Boys 4.

Perciò salta sicuramente una release della serie per quanto riguarda la finestra estiva, che di solito The Boys sfruttava per arrivare su Prime Video. E quindi quando potrebbe uscire?

Si pensa all'inverno a questo punto, o magari volendo essere un pelo più ottimisti anche un'uscita autunnale sempre nel 2023. Solo che lo showrunner della serie, Eric Kripke, l'ha detto chiaro e tondo: The Boys 4 uscirà quando lo sciopero sarà terminato. Sciopero che ora è doppio, sceneggiatori e attori, rendendo questa data davvero lontana se entrambe le categorie non troveranno accordi soddisfacenti per tornare a lavorare.

Eric Kripke si riferiva solamente allo sciopero degli sceneggiatori, ma se le scene aggiuntive riguardano anche attori è molto complicato che solo la fine di uno dei due possa permettere alla serie di chiudere la quarta stagione.

E secondo voi invece come andrà? Riusciremo a vedere The Boys 4 entro la fine del 2023 o dovremo aspettare il 2024? Diteci i vostri pensieri nello spazio commenti qua sotto.