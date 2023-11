The Boys 4: Ecco quando sarà pubblicato il primo trailer ufficiale

Quel sorprendente cameo nel finale di Gen V ha dato modo agli showrunner dello spin-off di impostare la narrazione che presumibilmente vedremo ritratta nella Stagione 4 di The Boys, che inizialmente prevista per quest'anno è stata rimandata al 2024 a causa degli scioperi di Hollywood. Nell'attesa, ecco quando potrebbe arrivare il primo trailer.

Secondo quanto trapelato in rete, pare che il primo trailer di The Boys 4 dovrebbe essere mostrato alla prossima edizione della CCXP, ovvero la Comic Con Experience che ogni anno si tiene a San Paolo in Brasile e prevista per il prossimo dicembre. Ancora qualche giorno di attesa, quindi, per scoprire come si evolveranno gli eventi mostrati nello scioccante finale di Gen V.

Se avete seguito lo spin-off di The Boys (su queste pagine potete recuperare anche la nostra recensione di Gen V), siete a conoscenza del fatto che la rivolta finale all'istituto dopo la liberazione dei Supes prigionieri del "Bosco" è stata sedata dall'arrivo di Patriota al campus. Tuttavia, quelli che fino a quel momento erano gli eroi della situazione sono stati confinati in una misteriosa e asettica stanza senza porte, mentre le due vere minacce Cate e Sam, sono diventati agli occhi dell'opinione pubblica gli eroi della Godolkin.

Successivamente, in una scena posta a metà dei titoli di coda, vediamo il cameo di Billy Butcher che scende nei sotterranei dell'istituto per scoprire l'esistenza del "Bosco" in cui eseguivano degli esperimenti sui Supes. Il suo sguardo divertito è un gancio alla Stagione 4 in arrivo, che probabilmente affronterà l'esistenza del virus in grado di uccidere i Supereroi in circolazione e che quindi potrebbe agevolare non poco la missione di Butcher di uccidere una volta per tutte Patriota. Le uniche fiale del virus si trovano attualmente nelle mani di Vicotria Neuman, quindi non sarà facile per i Boys accaparrarsele.

Ricordiamo che la quarta stagione di The Boys sarebbe dovuta arrivare entro il 2023 nelle intenzioni iniziali di Prime Video dato che le riprese erano state già completate all'inizio dell'anno, ma l'arrivo dello sciopero degli sceneggiatori ha impedito di intervenire sui dialoghi in post-produzione e quindi ultimare gli episodi.

Prime Video ha quindi posticipato l'uscita al 2024, ora che entrambi gli scioperi si sono conclusi a Hollywood.