The Boys 4, quando uscirà la prossima stagione su Prime Video?

La terza stagione di The Boys ci ha lasciati ancora una volta inebriati di quell'orgia di violenza, sesso e scorrettezze varie che da sempre caratterizza lo show Prime Video tratto dall'omonima serie a fumetti di Garth Ennis: noi, però, di tutto ciò non siamo mai sazi, per cui i nostri cervelli sono già proiettati all'uscita della nuova stagione.

A tal proposito, dunque, la domanda che tutti ci poniamo è: quando usciranno su Prime Video i nuovi episodi della serie con Antony Starr, Karl Urban, Erin Moriarty e Jack Quaid? Purtroppo è ancora troppo presto per conoscere una data precisa, con Amazon che infatti non ha ancora parlato di finestre di lancio concrete per questa quarta, attesissima stagione.

Possiamo, comunque, formulare delle ipotesi basandoci sul modo in cui lo show è stato gestito finora: da questo punto di vista risulta dunque sensato pensare che la prossima stagione di The Boys, i cui lavori hanno in effetti già preso il via, possa esordire su Prime Video durante l'estate del 2023, o al limite nel corso dell'autunno del prossimo anno.

Nell'attesa, ovviamente, non resta che concedersi un rewatch delle scorse stagioni: d'altronde, chi si stancherebbe mai di una serie del genere? Finzioni sceniche a parte, comunque, recentemente Erin Moriarty si è detta sconvolta dai commenti sessualmente offensivi di alcuni fan di The Boys.