The Boys 4 raggiungerà 'cose mai viste in TV': sì, peggio di Herogasm!

Se pensate che dopo tre stagioni - e soprattutto dopo Herogasm, passato alla storia come l'episodio più blasfemo della televisione mainstrem - The Boys non potesse diventare ancor più disgustosa, ricredetevi. Un responsabile VFX ha twittato sulla quarta stagione: "La scena più disgustosa che ho mai visto in questo settore".

No, Herogasm non sarà l’episodio più gore e disgustoso nella storia del piccolo schermo. È destinato a rimanere tale per qualche altro mese forse, questo sì, ma non di più. Perché quando la quarta stagione di The Boys approderà su Prime Video, non ce ne sarà per nessuno. E persino quei livelli di disgusto, sangue e budella verranno superati da ciò che si sta preparando per i nuovi episodi. The Boys è così. La terza stagione è stata probabilmente la migliore di tutta la serie, eppure si continua a puntare a far meglio. O fare del proprio peggio.

Come la terza di The Boys aveva introdotto il mitico Soldier Boy di Jensen Ackles, ora sarà il turno dell’amatissimo Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) in un ruolo ancora sconosciuto. Sappiamo solo, secondo quanto è stato anticipato, che sarà “un vero stronzo in The Boys 4”. Che sia sua, questa famosa scena di ultra-violenza di cui si vocifera nei corridoi della VFX? Questo quanto ha scritto un membro della squadra, nel tweet che trovate anche in calce all’articolo: “Penso di aver appena assistito alla cosa più disgustosa cui abbia mai visto lavorare in questo settore fino ad ora”.

Ma la cosa più assurda – o la più “divertente”, come la definisce lui – è la risposta con cui il creatore e showrunner Eric Kripke ha repostato il tweet: “Sai qual è la parte migliore di tutto questo? È che mi sto sinceramente chiedendo a quale scena ti riferisci”. Come a dire: “A quale scena, delle tante?”. Nella terza stagione abbiamo visto un uomo entrare dentro un altro uomo e farlo esplodere dall’uretra. Questa volta cosa sarà? Sappiamo per certo che Black Noir si darà una calmata: la sua “nuova” versione sarà molto più mansueta in The Boys 4. Esattamente all’opposto del precedente, sarà “tenero e sensibile”.