The Boys 4: rivedremo i personaggi di Gen V? Le teorie

Finita Gen V su Prime Video e con le prime immagini di The Boys 4 vogliamo fare un attimo il punto e chiederci: come e quando rivedremo i personaggi dello spin-off nella quarta stagione? Proviamo a capirlo assieme.

Il finale di Gen V ha collegato in maniera inscindibile la serie con The Boys, quindi è quasi automatico che rivedremo i personaggi dello spin-off nel "prodotto madre". Viene però da chiedersi se verranno sfruttati esattamente come è successo durante Gen V: cioè qualche cameo qua e là ma senza avere un coinvolgimento così attivo.

C'è la probabilità quindi che gli eventi di The Boys 4 fungano da propulsore per la seconda stagione di Gen V, dato che i protagonisti sono stati rinchiusi probabilmente nella Vought Tower e potrebbero liberarsi (o essere liberati) solo sul finire di questa quarta stagione.

Questo a meno che non decidano di unire in tutto e per tutto le due serie, dato che Homelander si è visto nel finale di Gen V, così come Butcher, che infatti va nei sotterranei dove tenevano gli studenti dotati di poteri per studiarli e torturarli.

Quindi possiamo dire che rivedremo sicuramente i personaggi di Gen V dentro The Boys 4 ma bisogna ancora capire con che grado di coinvolgimento nell'economia della storia. Però la showrunner ha parlato del fatto che qualcuno di Gen V potrebbe finire nei Sette in The Boys.

E voi come vorreste vedere i personaggi di Gen V in The Boys? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alle prime anticipazioni sulla trama di The Boys 4.