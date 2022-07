The Boys 4, rivedremo ancora QUEL personaggio? Kripke ci spera

Il destino di alcuni personaggi nel finale di The Boys 3 era inevitabile ma per qualcuno, le cose sono andate meglio del previsto e i fan sperano di poter rivedere nelle prossime stagioni questi Supe sopravvissuti alle battute conclusive di questa stagione.

Tra questi rientra Soldier Boy, la new entry interpretata da Jensen Ackles, che è stata di fatto rimessa nella camera criogenica che lo ha tenuto in vita per così tanti anni. Invece di morire insomma, il personaggio è stato riaddormentato e questo, fa ben sperare per un suo ritorno futuro.

A tal proposito lo showrunner di The Boys ha detto: "Un vecchio motto televisivo dice di non uccidere mai nessuno a meno che non sia davvero, davvero necessario. Non chiudere mai una porta, né aprire una finestra. Dovremo tutti aspettare e vedere, ma non riesco a immaginare la fine della serie senza che Soldier Boy faccia un'altra apparizione".

Insomma, sebbene stiano per partire le riprese di The Boys 4, Kripke non si è voluto sbilanciare sul destino di questo personaggio, precisando che ovviamente non è morto e che ci sono buone possibilità per un suo eventuale ritorno. Prima di capire come andranno per davvero le cose, ci sarà comunque da aspettare ancora un bel po'. Speriamo che questa nuova stagione dello show Amazon non si faccia attendere troppo.