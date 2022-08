The Boys 4: rivelati titolo, sceneggiatore e regista del primo episodio

Se siete già in astinenza dopo l'esplosivo finale della terza stagione di The Boys e non vedete l'ora che arrivi la quarta stagione su Amazon Prime Video... Beh, non ci si può far nulla al momento, ma magari sarete curiosi di scoprire titolo, sceneggiatore e regista del primo episodio.

Ci vorrà ancora diverso tempo prima di scoprire cosa accadrà a Billy Butcher e soci nella prossima stagione di The Boys, ma nel frattempo, lo showrunner della serie Eric Kripke ha voluto condividere qualche dettaglio sulla premiere della quarta stagione.

Su Twitter il produttore, regista e sceneggiatore televisivo ha infatti condiviso l'immagine della prima pagina del copione dell'episodio 4x01 con la caption: "Giorno Uno #Season4 #TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV".

Secondo la foto dunque, l'episodio si intitolerà "Department of Dirty Tricks" e sarà scritto da David Reed (già dietro la sceneggiatura del secondo e dell'ottavo episodio della terza stagione di The Boys) e diretto da Phil Sgriccia (già alla regia di altri quattro episodi dello show di Amazon Prime Video, inclusi i primi due della terza stagione).

Già queste indicazioni potrebbero darci un'idea di ciò che vedremo in tv, ma nel frattempo, non ci resta che attendere nuove informazioni e materiali promozionali di The Boys 4.