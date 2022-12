The Boys 4: il ruolo di Jeffrey Dean Morgan è tenuto nascosto anche al cast principale!

Jeffrey Dean Morgan ha ricevuto lo script di The Boys 4 da pochi giorni, ma a quanto pare la segretezza che circonda il ruolo che avrà nel corso della nuova stagione non riguarda solo noi spettatori, ma addirittura coinvolgerebbe gli stessi membri del cast principale dello show Prime Video, come confermato da questi ultimi. Ecco cosa hanno detto.

Durante una nuova intervista con OK! Magazine, gli attori Laz Alono e Tomer Capone hanno rivelato di non avere idea di chi interpreterà Morgan nella quarta stagione. "Sinceramente non lo so", ha detto Alonso alla rivista. "Non l'abbiamo ancora incontrato o visto e non è stato sul set. Quindi anche noi stiamo aspettando... Lui continua a scrivere che è pronto. E noi ci diciamo: 'Beh, allora porta il tuo culo qui!'". Al che Capone ha rivelato di pensare che l'apparizione di Morgan sarà "una corsa infernale".

Per quanto concerne il resto del casting della serie, è stato annunciato che Rosemarie Dewitt sarà la mamma di Hughie, in precedenza menzionata più volte senza mai apparire. Insieme a Dewitt sono stati confermati Rob Benedict ed Elliot Knight in due ruoli al momento sconosciuti.

Inoltre, nonostante sia stato ucciso da Patriota, Black Noir tornerà in The Boys nella prossima stagione. Nella tuta di Black Noir ci sarà ovviamente un personaggio diverso da quello che è morto per mano di Patriota, ma una nuova foto dal set della quarta stagione conferma che il membro dei Sette farà il suo ritorno nella squadra.

Dopo la terza stagione, il creatore Eric Kripke ha rivelato che lo show avrebbe visto il ritorno di Black Noir, insieme all'attore che lo interpreta. Nathan Mitchell indosserà ancora una volta la tuta di Black Noir, anche se interpreterà un personaggio diverso. È un po' confuso, ma è un modo efficace per mantenere Mitchell e allo stesso tempo trovare nuovi modi per utilizzare Black Noir. "Un personaggio che è completamente silenzioso e con una maschera nera può essere reinterpretato", aveva dichiarato Kripke a Entertainment Weekly in precedenza.

