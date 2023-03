The Boys 4: primo sguardo a Jeffrey Dean Morgan sul set della quarta stagione

Mentre tutti stiamo aspettando il suo ritorno come Negan in The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Dean Morgan è stato chiacchierassimo nel corso di quest'ultimo anno per la sua attesissima partecipazione alla quarta stagione di The Boys, che approderà in streaming su Prime Video a un certo punto entro quest'anno. Finalmente, ecco un primo sguardo.

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono in pieno svolgimento e la nuova stagione significa nuovi Supes in arrivo! Si dà il caso che una delle new entry della nuova stagione sarà interpretata da Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Supernatural), ma attualmente non abbiamo ancora idea di chi interpreterà o se il suo personaggio sarà davvero un nuovo Supe.

In precedenza, Las Alonzo e Tomer Capone avevano dichiarato di non sapere nulla del ruolo di Morgan affermando che nemmeno la produzione ha voluto svelare loro chi fosse. Morgan non ha fatto mistero della sua entrata nel cast, ma oggi ci ha dato uno sguardo dietro le quinte dal set per la prima volta.

Dalla foto, ovviamente, non si capisce molto del personaggio che Morgan andrà a interpretare. Inoltre, non sappiamo se il look che sta sfoggiando nel selfie sarà quello che manterrà nel corso dello show oppure l'attore deve essere ancora sottoposto alle sessioni di trucco prima delle riprese. Fatto sta, che è sempre un piacere vedere Morgan, anche se ci sta rivolgendo il suo dito medio.

The Boys è stato ufficialmente rinnovato per la Stagione 4 alcune settimane prima della messa in onda del finale della terza stagione. Con la serie che si è conclusa in maniera sconvolgente (per quello che abbiamo visto riguardo al personaggio di Patriota), i fan non vedono l'ora di vedere cosa accadrà in seguito.

Nei giorni scorsi, The Boys ha parodiato gli Oscar pubblicando un proprio momento "In Memoriam" dedicato interamente a Queen Maeve, che per la Vought è deceduta sacrificandosi per salvare il mondo da Soldier Boy. In realtà il personaggio è vivo e vegeto, ma ha perso i suoi poteri, quindi il suo arco narrativo potrebbe essersi concluso.