The Boys 4: primo sguardo a Patriota e Butcher per la nuova stagione Prime Video

A pochi giorni dal clamoroso finale dello spin-off Gen V, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha pubblicato un primo sguardo a The Boys 4, attesissima nuova stagione della serie tv principale del franchise televisivo nato dai fumetti di Garth Ennis.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, Prime Video ha svelato i teaser poster della quarta stagione di The Boys offrendo ai fan un primo sguardo ai ritorni di Billy Butcher e Homelander, rispettivamente interpretati da Karl Urban e Antony Starr, che hanno sorpreso il pubblico nell’esplosivo finale di stagione di Gen V con due camei inattesi e altrettanto avvincenti. La serie di successo mondiale, nominata agli Emmy, tornerà nel 2024 con un nuovo ciclo di episodi e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, la serie tv The Boys è stata sviluppata dall’executive producer e showrunner Eric Kripke, e include tra gli altri executive producer anche Seth Rogen, Evan Goldberg, Craig Rosenberg, Meredith Glynn e Michaela Starr. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.

Per altri contenuti scoprite quali star di Gen V torneranno in The Boys 4.