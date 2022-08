The Boys 4, lo showrunner Eric Kripke: 'Ci sarà un importante cambiamento'

Con le riprese della Stagione 4 di The Boys già iniziate, lo showrunner principale e autore Eric Kripke ha anticipato un importante cambiamento per quanto riguarda uno dei set principali della serie. Stiamo parlando della sede principale della Vought e del suo murale raffigurante il gruppo dei Sette: c'è qualcuno che però manca all'appello.

La foto di Kripke includeva il murale che si trova nella Vought Tower, in particolare la sala del consiglio di amministrazione occupata dai Sette. I fan più attenti noteranno che naturalmente Annie January/Starlight è assente dalla foto, avendo abbandonato la Vought nella terza stagione e essendosi ufficialmente unita ai The Boys nel finale della terza stagione. Vale la pena notare che Black Noir e Translucent sono ancora presenti nonostante siano morti.

Erin Moriarty, che nella serie interpreta Starlight, aveva già anticipato gli eventi della quarta stagione di The Boys, scrivendo in un post sui social media: "Sto guardando le trame della quarta stagione", seguita da una serie di emoji con gli occhi mossi, e ha aggiunto: "Non dite che non vi avevo avvertito". Poiché le riprese della nuova stagione sono iniziate da poco, è probabile che il cast della serie abbia una migliore comprensione di ciò che la prossima mandata di episodi includerà per i loro personaggi, cosa che Moriarty ha precedentemente confermato che avviene prima di ogni nuova stagione.

La grande notizia della settimana è l'arrivo di Jeffrey Dean Morgan in The Boys 4. Per il momento non sono stati rivelati dettagli sul personaggio da lui interpretato, ma l'attore costituisce sicuramente un inserimento di qualità, e la curiosità intorno al suo ruolo è tanta. Morgan ha lavorato in diverse serie di successo nel corso della sua carriera, come The Walking Dead, Grey's Anatomy, e Supernatural, prodotto che gli ha fatto conoscere Eric Kripke ormai tanti anni fa.