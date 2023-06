The Boys 4, Simon Pegg anticipa: 'È se possibile più folle delle precedenti'

Dopo aver svelato il numero di episodi di The Boys 4 ai quali prenderà parte, Simon Pegg è tornato a fornire qualche ulteriore anticipazione sul ritorno di una delle serie più sboccate e irriverenti di Prime Video, nonché uno dei suoi prodotti più visti in assoluto dagli abbonati. Se possibile, infatti, The Boys 4 sarà più folle delle precedenti.

Impegnato nella promozione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 in arrivo a luglio nelle sale e in cui torna a dare vita al personaggio di Benji, Pegg è stato interrogato anche sulla prossima stagione di The Boys, in cui riprenderà il ruolo del padre di Hughie (Jack Quaid). Pegg ha dichiarato di essere entusiasta di tornare con la troupe e ha anticipato che la prossima stagione sarà "più folle" che mai.

"Sapete quanto è folle The Boys, no? Diventerà ancora più folle", ha detto Pegg. "Mi sono divertito così tanto in quella serie. È stato fantastico tornare a interpretare Hugh Sr. Adoro Jack [Quaid]. È stato bello lavorare con Rosemarie DeWitt, che torna a interpretare la mamma di Hughie. Sarà fantastico. Vi piacerà".

The Boys è una visione irriverente di ciò che accade quando i supereroi - che sono popolari come le celebrità, influenti come i politici e venerati come le divinità - abusano dei loro superpoteri invece di usarli per il bene. I ragazzi si imbarcano in un'eroica missione per svelare la verità sul supergruppo noto come "I Sette". La serie mantiene la maggior parte della violenza e della sessualità dei fumetti, esplorando il lato oscuro della celebrità e della fama dei supereroi.

Nell'ultima stagione il livello di fanatismo dei seguaci di Patriota ha raggiunto vette inaudite e sembra che niente e nessuno possa fermare davvero il villain principale dello show. Lo dimostra anche un recente spot di The Boys 4 che sostiene l'innocenza del super-villain, nonostante il crimine commesso alla luce del giorno al termine della passata stagione.

The Boys 4 debutterà su Prime Video entro quest'anno.