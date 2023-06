The Boys 4, Simon Pegg svela il numero di episodi in cui apparirà nella nuova stagione

Mentre è impegnato a tempo pieno nella promozione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1, Simon Pegg ha potuto parlare anche del suo coinvolgimento in The Boys, svelando che negli episodi della quarta stagione in uscita lo vedremo più spesso che in passato. L'attore ha quindi specificato il numero degli episodi in cui lo vedremo apparire.

Parlando con Collider, Pegg ha rivelato quanti episodi vedranno la presenza di Hugh Campbell Sr. e ha fatto notare che il suo personaggio avrà più tempo sullo schermo nella quarta stagione rispetto al passato. "Sono presente in circa quattro episodi, ed è stata una gioia tornare. È una troupe fantastica. Sono un gruppo di persone fantastiche e lo show è una figata pazzesca!". ha spiegato Pegg. Al momento non è chiaro in che modo Hugh Campbell verrà inserito nella quarta stagione o che tipo di dinamiche avrà con suo figlio, interpretato da Jack Quaid.

Sebbene il personaggio di Pegg appaia solo nella prima stagione di The Boys in una parte relativamente piccola (con giusto qualche cameo nelle stagioni successive), ha subito raccolto molti apprezzamenti dai fan della serie. Lo stesso Pegg ha parlato apertamente della sua esperienza nel girare la parodia dei supereroi di Prime Video, arrivando a descrivere la quarta stagione come "più divertente di un clistere di Compound V".

I dettagli sul prossimo capitolo dello show sono ancora in gran parte sconosciuti, ma diversi membri del cast e della troupe hanno ammesso che potrebbe essere una delle stagioni più brutali e inquietanti. Di recente, è stato anche svelato il primo poster di Gen V, il primo spin-off in live-action di The Boys con al centro dei personaggi adolescenti alle prese con i loro superpoteri.

Infine, continua la promozione dello show, con Prime Video che ha pubblicato un inquietante video sull'innocenza di Patriota, dopo gli eventi del finale di The Boys 3.

La quarta stagione di The Boys debutterà su Prime Video entro quest'anno.