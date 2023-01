The Boys 4, Simon Pegg ha terminato le sue riprese sul set: 'Sarà una stagione pazzesca'

Le riprese di The Boys 4 sono ancora in corso, ma grazie a un recente post pubblicato sulla sua pagina Instagram possiamo confermare che Simon Pegg farà il suo ritorno nei panni del padre di Hughie anche in questa nuova stagione. La star di Mission: Impossible e Star Trek ha confermato di aver concluso il suo lavoro sul set della serie Amazon.

Proprio nel suo post su Instagram, Pegg ha rivelato: "Per me questa stagione di The Boys è finita. Più divertente di un clistere di Compound V. Sono orgoglioso di far parte di questo incredibile show. Mi mancheranno tutti. La quarta stagione sarà pazzesca!!!". Insomma, l'entusiasmo per questa Stagione 4 di The Boys è alle stelle.

Pegg ha avuto un ruolo molto più ampio nella prima stagione di The Boys ma non è apparso affatto nella seconda. È tornato per un episodio nel corso della terza stagione, apparendo in una chiamata FaceTime con Hugh in una sequenza. Il suo ritorno in grande stile nella quarta stagione è stato accompagnato dall'aggiunta di un nuovo membro del cast, con la conferma di Rosemarie Dewitt nel ruolo della madre di Hugh. Sebbene in precedenza si fosse ipotizzato che la madre di Hugh fosse morta, la seconda stagione di The Boys ha confermato che la donna ha effettivamente lasciato la famiglia quando Hugh era bambino. La sua apparizione nello show porterà sicuramente un altro strato di dramma nella vita del personaggio interpretato da Jack Quaid.

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono iniziate da qualche mese e, oltre al cast principale di ritorno nei nuovi episodi, ci saranno anche molti volti nuovi. Il principale di questi nuovi arrivi è l'ex star di Supernatural e The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan, che finalmente si riunirà con Eric Kripke per prendere parte allo show. Non è chiaro chi interpreterà nella serie, ma il suo coinvolgimento è qualcosa di cui si parla da molti anni. In precedenza è stato teorizzato che uno dei potenziali ruoli che Morgan potrebbe interpretare sarebbe il padre di Annie January, alias Starlight, finora mai comparso nello show.

L'esordio di The Boys 4 dovrebbe avvenire nel corso del 2023, come anticipato in maniera piuttosto blanda dagli stessi Amazon Studios.