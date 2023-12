The Boys 4, in che modo la nuova stagione è connessa a Gen V?

Il trailer di The Boys 4 ha avvicinato i fan alla quarta stagione e ci ha dato indicazioni precise su quelli che potrebbero essere i temi del nuovo capitolo della serie tv di Amazon Prime Video. Partendo dal video e dal finale della prima stagione di Gen V, cerchiamo di capire quali saranno le connessioni tra la serie madre e lo spin off.

Dopo aver condiviso il primo trailer di The Boys 4, torniamo ad occuparci dello show trasposto dai fumetti di Garth Ennis per provare a immaginare le connessioni tra le due serie presenti sulla piattaforma di Bezos e che si rifanno allo stesso universo narrativo.

Innanzitutto abbiamo visto che Butcher, durante la scena post-credit dello spin off, ha scoperto del Bosco e del supervirus che potrebbe avere intenzione di utilizzare per sconfiggere Patriota, continuando la sua crociata senza fine.

Altra connessione riguarda invece proprio Patriota, che, come anticipato in Gen V si prepara a essere giudicato per l’omicidio di un fan di Starlight: nel trailer della quarta stagione della serie principale, si notano dei tafferugli tra i sostenitori dei due Super, con il personaggio interpretato da Antony Starr che, come narrato dalla voce fuori campo si prefigge l’obiettivo di salire al potere negli Stati Uniti, probabilmente anche a costo di andare contro Victoria Neuman, che però, dal canto suo, possiede una fialetta del virus che potrebbe ferire, quando non uccidere, il suo rivale.

Il personaggio di Gen v che ha più probabilità invece di apparire nel nuovo capitolo di The Boys è sicuramente Marie, fortemente connessa a Victoria Neuman, così come sembra confermata la presenza di Tek Knight.

In attesa di scoprire quali sorprese riserverà ai fan la nuova stagione dell’apprezzatissimo show televisivo, vi lasciamo alle prime anticipazioni ufficiali sulla trama di The Boys 4.