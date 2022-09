The Boys 4, Stephen Fleet ha visto un momento incredibile della nuova stagione!

Ad ogni nuova stagione The Boys sembra stupire sempre di più i propri fan e aumentare il livello di proposte estreme. La serie tv di Amazon Prime Video tornerà con la quarta stagione e gli appassionati si aspettano un ulteriore salto di qualità. Ad ingolosirli ci ha pensato Stephen Fleet, supervisore agli effetti speciali.

Fleet ha pubblicato una frase su Twitter che ha incuriosito non poco i fan:"I miei occhi non possono dimenticare ciò che ho appena visto in questo momento".

Le parole del post lasciano presagire la presenza di almeno un evento semplicemente incredibile che caratterizzerà la quarta stagione di The Boys. Nella serie ci sarà una importante new entry; chi interpreterà Jeffrey Dean Morgan nello show?



Non è la prima volta che Fleet condivide alcune anticipazioni su The Boys o stuzzica gli spettatori e per questo motivo i fan sono particolarmente attenti alle sue indicazioni sui social.

Stephen Fleet aveva mostrato la realizzazione di un'epica scena di The Boys 3, quando Termite si riduce a piccole dimensioni per entrare nel corpo del suo partner da un passaggio... inusuale. Dopo aver sniffato della cocaina, Termite starnutisce mentre si trova all'interno della zona intima del suo partner e ritorna alle dimensioni normali, distruggendolo.



Sequenze incredibili e folli, che ormai sono diventate un marchio di fabbrica per la serie Amazon:"Prime Video non mi ha mai detto di no" osserva Eric Kripke, lo showrunner "Ma detto questo, penso che gli sceneggiatori mantengano un'incredibile quantità di autocontrollo, che ci crediate o no".

Kripke ha raccontato inoltre che ci sarà un importante cambiamento in The Boys 4. Secondo voi a cosa si riferisce?