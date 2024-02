The Boys 4, svelata la data d'uscita della nuova stagione della serie Amazon!

Il ritorno di The Boys si avvicina: la quarta stagione della serie basata sull'opera di Garth Ennis e Darick Robertson con protagonisti Karl Urban e Jack Quaid arriverà con ben tre episodi su Amazon Prime Video il 13 giugno.

La nuova stagione, di otto episodi, sarà disponibile esclusivamente su Prime Video: i nuovi episodi usciranno a cadenza settimanale fino al finale di stagione, previsto per il 18 luglio. Questa è la sinossi ufficiale di The Boys 4: "Nella quarta stagione, il mondo è al collasso. Victoria Neuman è più vicina che mai all'Ufficio Ovale e ha preso ormai il pieno controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. A Butcher rimangono solo pochi mesi di vita, e ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys perchè il resto della squadra si è stancato delle sue bugie. La posta in gioco è più alta che mai, e il team deve trovare il modo di lavorare insieme per salvare il mondo prima che sia troppo tardi".

Nel cast di The Boys ritroveremo anche Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara e Colby Minifie. Tra le new entry Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan: nel primo teaser di The Boys 4 possiamo dare un primo sguardo al personaggio di Morgan, intento a farsi beffe di Billy Butcher e del suo team. The Boys è prodotto da Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. Qui potete trovare la nostra recensione della terza stagione di The Boys.