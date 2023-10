The Boys 4: svelato come si collegherà a Gen V e a Gen V 2

Se dovessimo fare una classifica tra quelle che sono le produzioni originali Amazon Prime Video più popolari sulla piattaforma, sicuramente lo show The Boys sarebbe sul podio. Lo spettacolo negli anni si è dimostrato veramente attrattivo per il pubblico e ciò ha portato naturalmente verso la realizzazione di più stagioni.

Tutto questo successo ha inevitabilmente portato verso quello che solitamente accade quando si ha a che fare con una produzione che promette di essere longeva, ossia verso la realizzazione di uno spin-off.

Ad ora sembra che le cose stiano andando bene per Gen V, e proprio in questi ultimi giorni Eric Kripke ci ha tenuto a precisare che sarà bene seguire con attenzione tutto lo svolgersi della prima stagione dello spettacolo, in quanto farà da ponte per gli eventi che vedremo poi nella quarta stagione di The Boys.

Ma non è finita qui, sembra infatti che i due spettacoli siano destinati a fondersi profondamente in futuro, e ciò che vedremo nella nuova stagione dei boys avrà conseguenze nella seconda iterazione dello spin-off, che attualmente sembra già essere stata confermata.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra spiegazione al finale del sesto episodio di Gen V. Oltretutto, sapevate che cos'è Invincible? Non dovreste proprio lasciarvelo scappare!