The Boys 4: il primo teaser svela il first look a Jeffrey Dean Morgan

C’è sempre più attesa per The Boys 4/b>, la nuova stagione dell’irriverente serie tv di Amazon Prime Video e il primo teaser presentato dalla piattaforma di streaming di Jeff Bezos ha dato ai fan degli spunti interessanti a proposito del nuovo capitolo dello show, a partire dall’introduzione del nuovo personaggio di Jeffrey Dean Morgan.

Dopo aver parlato dello spin off The Boys: Messico, torniamo ad occuparci della serie madre per condividere con voi l’emozionante teaser trailer della quarta stagione dello show che sta costruendo un universo sempre più ampio, avendo già dato vita all’apprezzatissimo Gen V.

Il nuovo video promozionale, presentato anche in lingua italiana sul canale Youtube della piattaforma, punta sull’epicità e sul racconto metaforico del bisogno dei popoli di uomini forti e sembra far intendere che la narrazione riprenderà dal finale di The Boys 3, mostrandoci un Patriota pronto a diventare sempre più folle mentre le rivolte per le strade sembrano andare in suo favore e introducendo un nuovo alleato dei Boys, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, e intento a prendersi gioco di Butcher.

Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per la nuova stagione dello show supereroistico sui generis, e, in attesa di poter sapere qualcosa di più e di vedere nuovi contenuti relativi alla serie, vi lasciamo alla nostra recensione di The Boys 3.