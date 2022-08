The Boys 4, Jeffrey Dean Morgan riceve le congratulazioni da...The Walking Dead!

Dopo la recente notizia riguardante Jeffrey Dean Morgan, che come ben sapete si è da poco unito al cast di The Boys 4 di Amazon Prime, i colleghi di The Walking Dead hanno subito colto l'occasione per complimentarsi con l'attore.

Infatti, l'account ufficiale di The Walking Dead ha recentemente condiviso su Twitter un breve video che vede protagonista proprio Morgan ,che interpreta Negan nello show. La clip, che vi lasciamo in calce alla notizia, mostra l'attore avvicinarsi ai cancelli di Alessandria e che, brandendo la sua mazza, canta "Little pig, little pig, let me in.". Grazie al suo nuovo ruolo, Morgan si riunirà con la sua co-protagonista di Supernatural Jensen Ackles, che interpreta Soldier Boy in The Boys.

La produzione della quarta stagione è iniziata pochi giorni fa, come confermato da Anthony Starr, che interpreta Homelander nello show. L'attore ha twittato una foto che lo ritrae insieme ad altri membri del cast durante la prima stagione, con il post che recita: "Stagione uno. Tanto tempo fa. Stagione quattro, ora iniziamo". Non si sa ancora molto della quarta stagione di The Boys, ma lo showrunner Eric Kripke ha recentemente rivelato il titolo dell'episodio della premiere dello show: Department of Dirty Tricks.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi rimandiamo al divertentissimo poster di Jeffrey Morgan, creato in occasione del suo ingresso nel cast di The Boys 4.