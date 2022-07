The Boys 4 vedrà il ritorno di un super morto: uno dei più noti, 'ma sarà diverso'

Non è un mistero che a ogni nuova stagione di The Boys, i ragazzi di Billy Butcher mettano fuori gioco qualche super (e almeno uno dei Sette). Altrimenti non andrebbe avanti la loro missione. Ma dopo Transluscent e Storfmfront, un super appena morto nel finale di stagione farà già ritorno. Ecco com'è possibile.

Prima è stato il turno dell’Herogasm, eletta come una delle puntate più esplicite della televisione mainstream e che ha richiesto delle riprese pericolosissime e borderline per The Boys. Poi del penultimo episodio di The Boys che ci preparava, infine, alla grande conclusione di questa epica stagione che ha portato e riportato volti vecchi e nuovi fra i super immaginati da Garth Ennis e Darick Robertson e trasposti da Eric Kripke. Nelle battute finali, fra i tanti, abbiamo assistito alla morte di uno dei Sette cruciale sia nell’adattamento che, soprattutto, nei fumetti. Ma che forse proprio per questa ragione deve poter fare il suo ritorno nella quarta che si avvicina all’inizio riprese. Ovviamente quanto segue contiene grossi spoiler, quindi se non avete ancora rtecuperato il finale vi consigliamo di interrompere la lettura.

Nelle battute finali facciamo la clamorosa scoperta che il Soldier Boy interpretato da Jensen Ackles è in realtà il padre biologico di Homelander di Antony Starr. A conoscenza di questo fatto era proprio Black Noir, che in passato aveva militato nella squadra del Ragazzo Soldato nota come Payback. Attraverso una serie di flashback abbiamo potuto assistere al rapporto burrascoso fra i due e agli eventi che hanno lasciato Black Noir sfigurato, muto e con seri problemi psicologici. Black Noir è come un bambino violentissimo e mai cresciuto, rifugiatosi in compagnia delle creature animate che ne infestano le visioni.

Ma quando Homelander scopre che Black Noir era a conoscenza di questo fatto e non l’aveva messo al corrente, nonostante riuscisse a intrattenere con lui soltanto un rapporto di vaga “fiducia”, in un raptus lo uccide. Questo provoca un clamoroso twist nell’adattamento, poiché nel fumetto invece (spoiler!) si scopre che Black Noir è in realtà un clone impazzito di Homelander, responsabile di tutti i massacri attribuiti al principale. Ma ora, assicura Eric Kripke, sia l’attore che interpretava Black Noir, sia (in un certo senso) il suo costume, faranno ritorno nei prossimi episodi attraverso un cambio di identità. Succede spesso infatti, nei fumetti Marvel o DC, che vari personaggi ereditino il mantello di un eroe alla sua morte.

Lo stesso succederà con Nathan Mitchell, che tornerà con il costume di Black Noir con la differenza però che sotto, ci sarà un nuovo personaggio (e dovrebbe essere sempre un super). Vedremo se questo permetterà di riprendere il filo di quanto avviene poi nel finale del fumetto. Kripke ha dichiarato: “Avremo Nathan che interpreta un personaggio davvero interessante ed esilarante che indossa la tuta nella prossima stagione. Perché un personaggio che è completamente silenzioso e con una maschera nera può sempre essere rifuso".

Quali sono i vostri sentimenti sulla stagione appena conclusa? Ditecelo nei commenti!