The Boys 4: e se il vero villain non fosse chi credete voi?

Dopo gli eventi narrati nel corso delle sue prime tre stagioni, sembra del tutto naturale che il villain della Stagione 4 di The Boys sarà come sempre Patriota, sorta di Superman in negativo partorito dalla mente di Eric Kripke e che nella serie Prime Video è interpretato da Anthony Starr. Ma la nuova stagione potrebbe introdurre un nuovo villain.

Anche se la quarta stagione di The Boys dovrebbe concentrarsi sui crimini di Patriota attraverso la messa in scena di un processo, è improbabile che sia lui il grande villain dei nuovi episodi. I personaggi amorali non mancano in The Boys e la terza stagione ci ha presentato diversi Supes di cui Hughie Campbell (Jack Quaid) e i suoi amici dovrebbero preoccuparsi.

Allo stesso modo, la serie promette di portare nuovi volti nella mischia. Anche se The Boys non ha ancora annunciato un nuovo cattivo per la quarta stagione, una delle new entry del cast potrebbe ricoprire questo ruolo. The Boys 4 è stato posticipato a causa dello sciopero degli sceneggiatori, difficilmente debutterà entro il 2023.

The Boys ha inaugurato una sorta di tradizione tra le stagioni 1 e 2, annunciando il nuovo villain di ogni stagione prima del suo debutto in streaming. La serie ha rivelato Stormfront (Aya Cash) prima della seconda stagione di The Boys e ha annunciato l'ingresso di Soldier Boy (Jensen Ackles) prima del debutto della terza stagione. Entrambi i personaggi sono tratti direttamente dai fumetti di The Boys, quindi è logico che l'adattamento Prime Video abbia voluto generare entusiasmo tra i fan per il loro arrivo.

Tuttavia, The Boys non ha continuato questa tendenza per l'imminente quarta stagione. I creatori non hanno ancora annunciato o anticipato un cattivo specifico. Ciò significa che l'antagonista principale di The Boys, nella quarta stagione, o è già presente nella serie o è tenuto nascosto.

Quest'ultima sembra più probabile, anche se The Boys ha alcuni forti contendenti nel suo cast già consolidato. Sebbene molti si aspettino che Patriota o Victoria Neuman (Claudia Doumit) causino i maggiori problemi nella quarta stagione di The Boys, nessuno dei due ha senso come cattivo centrale. Ciò rende ancora più probabile che The Boys tenga intenzionalmente segreto il suo prossimo antagonista.

Una teoria sulla quarta stagione di The Boys suggerisce che un personaggio sorprendente diventerà il cattivo principale, e si tratta di qualcuno che gli spettatori non hanno ancora conosciuto. Rosemarie DeWitt interpreterà la madre di Hughie e c'è chi sostiene sia una Supe. Gli spettatori non sanno molto della madre di Hughie, poiché la serie ha mostrato solo brevemente il padre. È possibile che la madre di Hughie non sia solo una Supe, ma anche una cattiva che rappresenterà il prossimo ostacolo per i Boys.