The Boys, 5 cose che i fan amano di Patriota protagonista della serie Amazon

Un personaggio come Patriota di The Boys dovrebbe essere disprezzato per le sue azioni riprovevoli, invece è successo il contrario: è stato lodato come uno dei migliori personaggi televisivi degli ultimi tempi. Ciò è accaduto grazie alla sua profondità e all’interpretazione di Anthony Starr.

Mentre le riprese di The Boys 3 sono finite, scopriamo perché i fan amano così tanto Patriota prima di rivederlo presto all'opera. Spesso visto come un "Superman per adulti" Patriota è un supereroe corrotto, ed una delle qualità che i fan della serie Amazon amano di lui è la sua imprevedibilità. È impossibile capire quale sarà la sua prossima mossa, prima saluta i cittadini sorridente e poi il momento successivo usa i laser dai suoi occhi per seminare il panico. Il suo modo di fare lo ha reso un villain più terrificante che mai.



Secondo molti fan, Patriota ha uno dei costumi più belli di The Boys, il mantello con la bandiera americana è particolarmente apprezzato, in quanto mostra come la Vought International stia ingannando il pubblico in generale. Ricorda anche agli spettatori Capitan America, il leader dei Sette dopotutto è una parodia e il suo costume comunica che non dovrebbe essere preso troppo sul serio.

Le migliori citazioni di The Boys appartengono a Patriota, il suo personaggio ha forse le migliori battute di tutta la serie, anche le scene dominate da un altro personaggio finiscono per tornare a suo favore. Patriota non perde mai l'occasione di mostrare la sua scaltrezza e la sua brillantezza.



Altro punto a suo favore: Patriota non è perfetto. È temuto, è intelligente, non ha bisogno di soldi e può letteralmente fare quello che vuole ma è alla costante ricerca di uno scopo nella sua vita e non è soddisfatto perché non ha mai vissuto una vita normale. Non ha mai avuto una famiglia o un lavoro, ma Patriota non sarebbe certamente così amato dai fan se Anthony Starr non avesse fornito un’interpretazione così adeguata, secondo molti l'attore australiano è perfetto per la parte dalle espressioni facciali ai dialoghi fino alla sua presenza fisica. Voi che cosa ne pensate? Ci vedreste un altro attore al suo posto? Fatecelo sapere nei commenti!



In attesa della terza stagione, non perdetevi il nostro riassunto della seconda stagione di The Boys.