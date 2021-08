The Boys, 5 curiosità che forse non conoscete sulla serie di Amazon Prime

The Boys è la serie più anticonvenzionale sui supereroi in circolazione. Lo show di Eric Kripke prende in giro il mondo della Marvel e della DC, raccontando con grande abilità tanti problemi di scottante attualità: razzismo, sessismo, mascolinità tossica e capitalismo. Ci sono alcune cose che forse, però, non sapete sulla serie di Amazon Prime.

L'autore dei fumetti odia i Supereroi!

Sembra una cosa assurda, ma è proprio così: il fumettista Garth Ennis, creatore della serie di comics di The Boys, odia i Supereroi! Ennis negli hanno ha lavorato anche per la Marvel e la DC, ma ha sempre dichiarato di trovare i protagonisti delle vicende inconcludenti. Per lui si tratta di storie che non finiscono mai, che si ripetono all'infinito e, soprattutto, che non portano mai ad un vero cambiamento per i loro protagonisti. Dobbiamo però ringraziare questo suo disprezzo per i Supereroi, perché gli ha permesso di creare dei protagonisti assolutamente irriverenti e incredibili per la serie!

Nel 2008 si era pensato di fare un film basato sui fumetti

Quello di portare in vita i fumetti di The Boys, è un progetto che è stato in auge per molti anni. La Columbia e la Paramount ci hanno seriamente pensato nel 2008, ma il progetto si è poi arenato. Nel 2016, però, l'emittente televisiva Cinemax ha ufficialmente avviato la produzione della serie, che sarebbe stata scritta da Eric Kripke e diretta da Evan Goldberg e Seth Rogen. Gli ultimi due, quando Amazon ha comprato il progetto nel 2017, hanno rinunciato alla regia, tornando in veste di produttori esecutivi. E così è arrivata la prima stagione, che ha avuto un successo maggiore del previsto!

Nei fumetti Hughie non era proprio come lo vediamo nella serie

Avete presente il ragazzo alto e magro che vedete nello show? Ecco, lo Hughie originale non era proprio così. Gli autori dei fumetti, infatti, per l'aspetto di Hughie si sono ispirati a Simon Pegg. Dunque parliamo di un uomo decisamente più basso, con molti meno capelli e la barba, non molto simile al nerd che vediamo nello show. Tra l'altro, nei fumetti, è anche scozzese. E non si tratterebbe dell'unico personaggio che nella trasposizione sul piccolo schermo è cambiato!

E a proposito di Simon Pegg...

Come abbiamo detto poco fa, il personaggio di Hughie nei fumetti è ispirato a Simon Pegg. L'attore è stato dunque coinvolto nel mondo di The Boys. Ha infatti scritto l'introduzione alla prima raccolta ed è anche apparso nello show, ma non nel ruolo che si sarebbe aspettato di interpretare. Infatti, Pegg, nella serie di Amazon Prime ha interpretato il padre di Hugh!

Il mistero della Fresca

Nel corso della serie, i membri de La Chiesa della Collettività, organizzazione che prende i supereroi in difficoltà sotto la sua ala, bevono sempre Fresca. Si tratta di una bevanda che da un certo punto in poi viene offerta in continuazione. I fan si sono chiesti se si trattasse di semplice product placement, o se ci fosse un significato più profondo sotto. Eric Kripke ha però svelato l'arcano. Il creatore dello show ha ammesso che è nato tutto da una gag creatasi in sala di scrittura con il team di sceneggiatori. Ci si chiedeva, infatti, cosa potesse mai offrire Aquila l'Arciere ad Abisso, e qualcuno ad un certo punto ha urlato "Fresca!". La risposta ha fatto ridere tutti, perché secondo Kripke è proprio il tipo di bevanda da membri di una setta, e dunque hanno deciso di inserirla lungo tutta la stagione.

The Boys 3 tornerà presto sui nostri schermi, e continuerà, sulla scia delle scorse stagioni, a prendere di mira razzismo e mascolinità tossica. Nel frattempo, i fan apprendono la notizia dell'arrivo di uno spin-off di The Boys che secondo Kripke sarà una versione perversa degli show Marvel. Da vedere.