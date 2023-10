The Boys, 5 grandi differenze tra la serie tv Prime Video e i fumetti

Se ancora non sappiamo molto sulla quarta stagione di The Boys, ecco 5 grandi differenze tra la versione a fumetto e quella televisiva.

Il collegamento tra Soldatino e Patriota.

Nel materiale originale, Patriota è stato creato in laboratorio utilizzando il composto V e un surrogato. Vought usò una storia di copertura per far credere che fosse un Superman precipitato sulla Terra. La serie cambia questo aspetto. Patriota è stato creato dal DNA Soldatino e da una donatrice di ovuli sconosciuta. È stato limitato e controllato come nei libri, ma l'aspetto aggiuntivo è una componente molto importante nella terza stagione (qui trovate la recensione della terza stagione di The Boys).

La redenzione di A-Train

Nei fumetti, A-Train traeva una gioia incredibile dall'abusare degli altri. La serie cambia parzialmente A-Train dandogli archi narrativi più sfumati. Nello show, A-Train cerca di guarire dalla sua dipendenza dal V nel tentativo di dare un esempio migliore alla comunità. Inoltre, affronta gli atteggiamenti razzisti degli altri eroi.

La storia della Vought Corporate

L'opera originale menziona poco Stan Edgar come amministratore delegato della Vought, morto per un attacco di cuore. La Vought aveva un dirigente maschile e non femminile, Stillwell. Questo ruolo ha subito un forte cambiamento, con il personaggio di Giancarlo Esposito che ha assunto un ruolo più attivo in TV. Stillwell ha cambiato sesso nella serie, venendo successivamente uccisa.

L’assalto sessuale a Starlight

Nei fumetti, Patriota, Noir e A-Train aggrediscono sessualmente Starlight quando si è unita ai Sette. Nella versione televisiva, è Deep a commettere questo affronto. Questo dà a Deep un ruolo più importante di quello che aveva nei libri, in cui si teneva alla larga per paura di Patriota.

Il tradimento di Soldatino

Nel materiale utilizzato come base, il mantello di Soldatino è stato tramandato. Il primo tentativo di Vought prima dei sette fu proprio Rappresaglia, attaccati in Nicaragua, dove il Soldatino cercò di fuggire. Alla fine fu fatto saltare in aria. L'altro Soldatino visto anni dopo sarebbe stato altrettanto incompetente e codardo. La serie rende il Soldatino di Jensen Ackles un personaggio più importante. L'arco narrativo del Nicaragua si svolge, ma il suo stesso governo lo tradisce. Viene catturato e consegnato alla Russia, che lo tiene sotto ghiaccio.