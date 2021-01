The Boys: le 5 migliori scene con Patriota come protagonista

Tra le serie da ricordare nel 2020 troviamo la seconda stagione di The Boys. Lo show ideato da Eric Kripke si è imposta come uno dei prodotti più "controcorrente" degli ultimi anni, in grado di appassionare anche coloro che non amano particolarmente il genere supereroistico. Parte del successo è sicuramente dovuta ai suoi fantastici personaggi.

Impossibile non pensare alla serie senza ricordarsi dei fantastici momenti con protagonista William "Billy" Butcher (Karl Urban) o Patriota. Mentre abbiamo già visto insieme tramite alcune delle nostre notizie FAQ chi sia davvero Black Noir secondo i fumetti di The Boys, o quando potrebbe uscire The Boys 3, oggi vogliamo proprio concentrarci sul personaggio di Homelander, interpretato da da Antony Starr, per rivedere insieme le cinque migliori scene che hanno Patriota come protagonista nel corso delle due stagioni attualmente uscite di The Boys.

Eroe o villain?

Sin da subito, The Boys ci ha fatto dubitare del fatto che i Super della Vought American fossero davvero dalla parte del bene. Emblematica in questo senso è una delle scene passate alla storia nel corso della prima stagione. Nel quarto episodio del primo arco di puntate di The Boys, La femmina della specie, Patriota e Queen Maeve (Dominique McElligott) devono recuperare un aereo transoceanico dirottato da alcuni terroristi per tentare di salvarne i passeggeri. Dopo un timido tentativo di sistemare la situazione, Homelander decide di lasciar precipitare l'aereo per salvare la propria vita e quella di una riluttante Maeve, in lacrime per l'accaduto (e che aveva provato almeno a convincere Homelander a salvare delle bambine), in una scena dalla fotografia spettacolare, ma straziante. Non si può certo dire che Patriota si sia impegnato nel salvataggio…

Rock The Casbah

Nell'ottava puntata della prima stagione, intitolata La resa dei conti, vediamo Patriota intento a sgominare con suo enorme piacere un gruppo di terroristi in Siria, prima di trovare una capsula di Composto V. La scena è registicamente fantastica, ed è accompagnata da una colonna sonora perfetta, ovvero la canzone Rock the Casbah dei The Clash.

Resa dei conti

Sempre nello stesso ottavo episodio della prima stagione, vediamo Patriota e Butcher a confronto a casa di Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue). In questa occasione, il Super rinfaccia alla Stillwell il fatto di avergli tenuto nascosta la verità sul parto di Becca Butcher, e che il figlio sia ancora vivo e vegeto. Furioso, Patriota brucia il cranio della Stillwell con la sua vista laser, prima che la casa esploda per mano di Butcher, che verrà tuttavia "salvato" da Patriota e portato di fronte nientemeno che alla "sua" Becca.

Una relazione "bollente"

La seconda stagione della serie ci ha presentato uno dei personaggi più interessanti dell'intero show, ovvero Stormfront (interpretata da Aya Cash). Inizialmente, i rapporti con Patriota sono piuttosto burrascosi, ma entrambi iniziano a comprendere di essere fin troppo "simili", soprattutto nell'amare a dismisura l'infliggere dolore agli altri. Nel quinto episodio del secondo ciclo di puntate, Ora dobbiamo andare, Patriota scopre, per il suo diletto, che Stormfront è immune alla sua vista laser. Ne consegue un furioso e violento rapporto sessuale, in una scena al tempo stesso disturbante e dalla fotografia fantastica.

Perversioni atipiche

E chiudiamo con l'ottava e ultima puntata della seconda stagione, Quello che so, nella quale troviamo una scena molto discussa e che doveva già far parte del primo arco di episodi. Patriota, visibilmente ormai a un passo dal crollo psicotico per i fatti accaduti nella stagione, decide di intrattenersi in maniera… particolare. Sulla cima della torre della Vought, lo vediamo alle prese con un'intensa sessione di onanismo, nella quale dichiara di poter fare ciò che vuole. Una scena apparentemente riempitiva, ma che invece comunica davvero molto circa la sua personalità, e quello che dovremo aspettarci in futuro. Semplicemente fantastica.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un'intervista a Eric Kripke circa le problematiche nello scrivere The Boys 3 e a un nostro focus sulle curiosità riguardo ad Antony Starr di The Boys. E ora è il vostro turno: quali sono le vostre scene preferite con Patriota in The Boys? Fatecelo sapere, noi vi leggeremo e vi risponderemo con enorme piacere!