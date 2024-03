The Boys, I 5 migliori villain della serie Amazon Prime Video

The Boys ha portato la narrazione relativa al mondo dei supereroi su un nuovo e del tutto personale livello, trasformando il racconto tipico dei cinecomic in qualcosa di assolutamente più grottesco e particolare. Oggi vogliamo ricordare i 5 cattivi più rappresentativi che lo show abbia mostrato al suo pubblico fino a questo momento.

Dopo aver riportato la trama di The Boys 4, torniamo ad occuparci della serie tv prodotta e distribuita da Amazon per tuffarci in uno sguardo approfondito sui villain della trasposizione dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Nel corso delle prime tre stagioni, infatti, sono stati tantissimi i cattivi che si sono susseguiti sullo schermo e che hanno messo a dura prova la stabilità e le capacità degli eroi sui generis raccontati nel prodotto ideato da Eric Kripke.

Il primo personaggio di cui vogliamo parlare è Abisso: sebbene all’inizio possa sembrare affascinante, Abisso si rivela presto un depravato, bugiardo e manipolatore. Anche senza essere mai stato un cattivo principale, la natura riprovevole e la scarsa propensione alla redenzione fanno di Abisso uno dei personaggi più odiati dai fan.

Al quarto posto in questa speciale classifica vogliamo inserire Stan Edgar, amministratore delegato della Vought International e villain capace di muovere i fili da dietro le quinte, controllando i supereroi. Stan, grazie alla sua influenza e alla sua straordinaria intelligenza, non teme di imporre il propio volere su nessuno, nemmeno su Patriota.

Sul podio dei cattivi più cattivi di The Boys troviamo Stormfront: precedentemente nota come Liberty, Stormfront è una degli antagonisti principali della seconda e della terza stagione. Stormfront è una nazista, suprematista bianca e razzista che uccide le persone in maniera insensata. Sadica e bigotta, sembra pronta a tutto pur di riuscire a plasmare il mondo secondo la sua idea di perfezione, aiutata, in questo senso, dai suoi straordinari poteri.

Al secondo posto Soldier Boy: introdotto nel terzo capitolo come supereroe originale e probabilmente molto più forte di Patriota, Soldatino è stato spesso chiamato a fare il lavoro sporco di Vought e del governo. Pericoloso e instabile, rappresenta di sicuro uno dei migliori personaggi dell’intera saga.

Al primo posto tra i cattivi più terribili di The Boys non possiamo che trovare Patriota: psicopatico dotato di incredibili poteri, Patriota non sembra possedere alcuna guida morale che lo aiuti a percepire il bene ed il male. In alcun modo interessato ad essere perdonato, e per questo assolutamente impossibile da redimere, la sua natura spietata si riflette tanto nelle tante uccisioni prive di senso, quanto nella sua predisposizione a manipolare e a ricattare.

In attesa di poter vedere il nuovo capitolo sulla pittaforma di streaming di Jeff Bezos, vi lasciamo ad un'analisi di come Gen V ci prepari a The Boys 4.