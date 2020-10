The Boys, 5 show che dovreste vedere se avete amato la serie Amazon

Occhio, voi che ancora dovete avvicinarvi a The Boys: lo show creato da Eric Kripke crea dipendenza e, una volta concluse le due stagioni attualmente presenti nel catalogo di Prime Video, potreste ritrovarvi ad affrontare una crisi d'astinenza piuttosto serie nell'attesa dei nuovi episodi.

Noi, dal canto nostro, siamo qui per offrire un'ancora di salvezza a chi dovesse invece aver già dato fondo agli episodi dello show: di seguito troverete infatti elencate 5 serie a cui dovreste dare un'occhiata per ingannare il tempo in attesa della terza stagione di The Boys.

Partiamo con Preacher: lo show tratto dal fumetto di Garth Ennis segue le avventure di un prete posseduto da un'entità figlia del Bene e del Male alla ricerca di Dio. Spoiler: compare addirittura Hitler! The Umbrella Academy, invece, non ha bisogno di presentazioni: la serie Netflix ha riscosso grande successo con le sue prime due stagioni, grazie anche ad un tocco di black humour che piacerà sicuramente ai fan di The Boys.

Spostiamoci in orbita Marvel con Legion, la serie che ci presenta il figlio del Professor X sospettato di schizofrenia e decisamente poco propenso alla vita da supereroe; No Heroics è invece la serie adatta a chi volesse ritrovare il tema dei supereroi trattati come superstar e tanto, tanto cinismo. L'ultimo consiglio è invece rivolto in particolar modo ai fan di Homelander: in Banshee troviamo infatti un Antony Starr in forma smagliante!

Per ingannare l'attesa, intanto, ecco tutte le anticipazioni sulla terza stagione di The Boys; per saperne di più sui nostri eroi, inoltre, qui trovate un nostro approfondimento sulla splendida Starlight di The Boys.