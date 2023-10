The Boys, i 5 Super più forti in assoluto: siete d'accordo?

Quando si parla di persone con poteri viene naturale fare delle classifiche di forza: chi siamo noi per esimerci? Ecco la top 5 per quanto riguarda The Boys su Prime Video e i Super che compongono la serie tv basata sui fumetti di Garth Ennis.

Cominciamo con Queen Maeve: per anni è stata effettivamente la numero 2 nel mondo di The Boys dietro a Homelander. L'unica che in quanto a pura forza bruta potrebbe quantomeno giocarsela con lui o Soldier Boy anche se ovviamente non riuscirebbe a spuntarla.

Mettiamo poi Victoria Neuman perché l'estensione totale dei suoi poteri non è ancora stata mostrata ma questa può far esplodere le teste delle persone in un attimo senza che queste se ne rendano nemmeno conto. Praticamente il sogno di Sheldon Cooper quando qualcuno dice qualcosa di stupido.

Anche Cindy l'abbiamo vista poco per ora in The Boys ma potrebbe davvero essere una dei Super più forti di sempre. Capacità telecinetiche incredibili, resistenza sovrumana e una spietatezza rara anche per la serie fanno di lei uno dei personaggi virtualmente più temibili.

C'è poi ovviamente Soldier Boy, il Super che più si avvicina fra tutti alla potenza di Homelander. Forza bruta assurda, zero scrupoli, più quella chicca del raggio radioattivo tanto per aggiungere potenza a uno dei Super più forti di sempre. E giustamente dopo Gen V i fan vogliono uno spin-off su Soldier Boy.

E neanche a dirlo in cima alla catena alimentare di The Boys c'è sempre Homelander. Il vero numero uno apparentemente imbattibile, la versione mentalmente instabile di Superman con zero scrupoli morali. Tra l'altro, conoscevate la storia della cicatrice di Anthony Starr?

E voi siete d'accordo con questa classifica? Diteci la vostra top 5 di The Boys nei commenti!