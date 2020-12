The Boys: i 5 Super peggiori della celebre serie Amazon

Con l'industria cinematografica e televisiva satura di contenuti di supereroi, The Boys offre una visione alternativa di un mondo pieno di individui potenti. A questo proposito, il fumetto era un po'in anticipo sui tempi nel 2006 e da allora è cresciuto in popolarità.

I supereroi creati da Garth Ennis erano molto diversi da quelli prodotti da Marvel e DC, poiché non c'era un pensiero eroico in quasi nessuno dei loro corpi tanto che gli eroi erano più preoccupati della loro fama, del loro status e dei loro conti bancari che di salvare le persone in pericolo.

Ci sono oltre 200 supereroi nei racconti, ma la serie Amazon riesce a grattare solo la superficie e mostra solo un manciata. Vediamo insieme chi sono i 5 peggiori Super di The Boys secondo il nostro modesto parere:

Starlight: lei non è la tipica superoina già dal fatto che ha fatto domanda di ingresso nella squadra di Vought per essere la sostituta di Lamplighter nei Sette con la genuina speranza di poter continuare il suo buon lavoro, ma su scala molto più ampia. Starlight non si è corrotta dallo stile di vita tanto che quando ha visto una ragazza in pericolo, non ha esitato ad aiutarla, nonostante non avesse alcun supporto. Fin dall'inizio, il suo obiettivo principale era salvare il mondo e fermare la corruzione di Vought e i pericolosi Super.

Translucent: quando Translucent è stato ucciso da Hughie, avevamo imparato molto poco su di lui. Dopo solo due episodi sapevamo che poteva diventare invisibile, si divertiva a spiare Maeve e Starlight nei bagni dei Sette ed era pronto a fare di tutto per proteggere i Sette. Quando ha saputo che Hughie aveva tentato di infastidire la squadra, non ha avuto problemi a cercare di uccidere sia lui che Billy. Ucciso nel primo episodio della serie, la sua capacità di essere invisibile sicuramente è interessante, ma il personaggio non ci è parso tra i più forti.

Abisso: non è tra i più forti e i più intelligenti del gruppo, ma è in grado di comunicare con le creature marine e usarle a suo vantaggio, oltre che ad avere ottime doti da nuotatore e di respiro sott'acqua. Purtroppo, però, di tutti i supereroi di Vought, Abisso è stato uno dei primi a essersi dimostrato una persona veramente cattiva inserendo tra i suoi gesti orribili anche una violenza sessuale.

A-Train: forse non sarà molto più potente di Abisso, ma sicuramente è più intelligente, e questo lo pone un gradino superiore al collega, ma pur sempre tra i più scarsi. La sua super-velocità è impressionante quanto il suo amore per la droga. Di certo è piuttosto pericoloso come personaggio, ma non troppo.

Sapevate che The Boys è una delle serie preferite di Barack Obama? Inoltre, piccola curiosità, Butcher potrà mai battere Patriota?