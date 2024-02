The Boys 5, svelato l'inizio delle riprese della nuova stagione?

The Boys 4 è tra le serie tv più attese del 2024 e mentre gli appassionati sono ancora in attesa di conoscerne la data di uscita ufficiale, Amazon potrebbe essere già in procinto di iniziare le riprese della stagione successiva.

In effetti, la notizia su un imminente avvio delle riprese di The Boys 5 è già nell'aria da un po'. Sebbene manchi ancora una conferma ufficiale da parte di Amazon, il titolo compare nella lista dei titoli in produzione: a quanto pare, cast e troupe saranno impegnati sul set a Toronto, dall'8 aprile 2024 al 22 agosto 2024.

Ciò che colpisce di più non è tanto il rinnovo in sé (si presume, infatti, che la serie andrà avanti finché lo showrunner Eric Kripke lo vorrà, dal momento che si tratta di uno dei titoli su cui Amazon punta di più), quanto le presunte date delle riprese. Queste ultime sembrerebbero collocare il lavoro sul set nel periodo ipotizzato da molti per l'uscita (e quindi per la promozione) di The Boys 4. Non dimentichiamoci, poi, dello spin-off di The Boys: le notizie sull'uscita della seconda stagione di Gen V sono al momento frammentarie, ma anche quella produzione dovrebbe iniziare a breve, con l'eventuale necessità di gestire al meglio la presenza degli stessi attori su due set differenti.

Per il momento si tratta per lo più di ipotesi e di riflessioni, ma una cosa è certa: lo spot per il Super-Bowl realizzato dal cast di The Boys ha contribuito ad aumentare l'hype attorno alla quarta stagione della serie tv, che auspichiamo di vedere al più presto sui nostri schermi.