The Boys accontentati: con un mese di ritardo arriva il trailer di Thor: Love and Thunder

Nelle scorse settimane, dopo l'arrivo del trailer di The Boys 3, i protagonisti dello show Amazon avevano richiesto a gran voce a Taika Waiti il nuovo trailer di Thor: Love and Thunder e sebbene sia servito un mese, il regista ha finalmente accontentato i nostri amatissimi ragazzi.

E così con un post sulla pagina ufficiale di The Boys è stata celebrata il rilascio di questa nuova clip che finalmente ci mostra Chris Hemsworth nei panni del dio del tuono in questo quarto e attesissimo capitolo stand alone del Marvel Cinematic Universe.

Intanto, la data di uscita di The Boys 3 è sempre più vicina e sebbene non possiamo dire ancora con certezza cosa possiamo aspettarci da questa nuova stagione, l'hype è sicuramente alle stelle. Ritroveremo ancora una volta Billie Butcher e il suo team di amici ma in questi nuovi episodi le cose potrebbero essere molto diverse da come eravamo abituati a conoscerle.

Tra l'latro, negli ultimi giorni, con un irriverente post diffuso dalla Vought sui social, la serie Amazon Prime ha tentato anche di arginare con i propri (e potenti) mezzi il prezzo del petrolio alle stelle, sfruttando Abisso in una pericolosa missione nelle acque dell'Alaska per poter utilizzare nuovi giacimenti al solo scopo di aiutare gli indefessi lavoratori americani. Insomma, in The Boys tutti si fanno davvero in quattro per il proprio pubblico.