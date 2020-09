The Boys, ecco alcune anticipazioni sulla terza stagione della serie di Erik Kripke

Mancano ancora due episodi alla fine della seconda stagione di The Boys ma, arrivano già succosissime informazioni sulla terza. Come già ha assicurato Erik Kripke questi nuovi episodi di certo non deluderanno le aspettative, dunque diamo un'occhiata a ciò che accadrà.

Vi abbiamo annunciato già tempo che in The Boys 3 farà la sua comparsa The Soldier Boy, personaggio interpretato da Jensen Ackles che per certi versi somiglia a Captain America. Nei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, Soldier Boy era il leader del gruppo Payback, un team di supereroi di cui faceva parte anche Stormfront. Per la serie verranno quasi certamente cambiate le origini del personaggio che, sopravvivrà alla Seconda Guerra Mondiale nonostante la sua incredibile ingenuità, anche se in molti lo credevano morto.

Poi nella terza stagione farà la sua comparsa anche Supersonic, un nuovo eroe creato per la serie. Si dice che sia l'ex fidanzato di Starlight, e che apparirà in tre o quattro episodi, dunque per la metà della stagione. Sebbene Supersonic non sia un personaggio dei fumetti, si presume che ricoprirà un ruolo simile a quello di Drummer Boy, portando allo stremo Starlight mentre continua a cercare una relazione più seria con Hughie.

In molti sperano anche di vedere Jeffrey Dean Morgan in The Boys 3. Erik Kripke di certo non negherebbe mai ad un dei suoi beniamini una comparsata nelle sua serie. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.