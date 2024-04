The Boys, se amate Anthony Starr non perdetevi questa sottovalutata serie tv crime

Se desiderate ingannare l'attesa per l'uscita di The Boys 4 vi consigliamo di dare un'occhiata ad un altro lavoro Anthony Star, distribuito da Sky Atlantic tra il 2014 e il 2016.

Stiamo parlando di Banshee: una serie televisiva crime, a lungo sottovalutata, che narra la storia di un misterioso criminale, tornato in libertà e in cerca di un nascondiglio dal boss che aveva a suo tempo tentato di rapinare. Il protagonista si rifugia in una piccola (e immaginaria) cittadina della Pennsylvania, abitata prevalentemente da Amish: qui si sostituisce allo sceriffo Lucas Hood, assumendone l'identità.

Ben presto, l'ex detenuto si sentirà a suo agio nel nuovo ruolo, tentando a suo modo di dare una mano ai concittadini. La serie creata da David Schickler e Jonathan Tropper, e trasmessa in USA sulla rete via cavo Cinemax, si sofferma sulla questione morale e sulla linea sottile che in questo caso separa il criminale dall'uomo di legge. Nell'arco delle quasi 40 puntate (Banshee è composta da 4 stagioni), la serie sottolinea più volte l'ambiguità del personaggio di Hood, cui fa da sfondo un'ambientazione del tutto particolare: quest'ultima è attraversata da una carrellata di figure bizzarre e poco raccomandabili, tali da provocare ogni volta le istintive reazioni del protagonista e dare luogo, poi, a irresistibili scene di combattimento.

C'è chi ha sottolineato le similitudini tra Banshee e The Boys, soprattutto in relazione alla capacità di entrambi gli show di sovvertire i rispettivi generi di riferimento, servendosi spesso e volentieri di figure magnetiche e sopra le righe (a questo proposito, come non citarvi la lista dei 5 cattivi più memorabili di The Boys?), potenzialmente destinate a restare impresse nella mente dello spettatore.

