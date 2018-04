The Boys: Amazon ingaggia Karl Urban per il ruolo di leader del team

Dopo alcuni anni la star di Star Trek è pronta a far ritorno sul piccolo schermo in occasione dell’adattamento televisivo della serie a fumetti di Garth Ennis. La figura impersonata da Karl Urban sarà quella di Billy Butcher, team leader del quintetto assunto dalla CIA per tenere a bada i supereroi che hanno voltato le spalle alla loro vocazione.

Urban, il cui ultimo ruolo in tv risale al drama sci-fi Almost Human, interpreterà dunque Billy Butcher, descritto come un personaggio misterioso e brutale con un’agenda personale e segreta. Butcher entrerà in contatto con Hughie (Jack Quaid), sostenendo di essere un agente governativo sotto copertura. Il protagonista sfrutterà la rabbia di Hughie dovuta alla morte accidentale della sua compagna Robin per mano del supereroe A-Train (Jessie T. Usher) e si assicurerà che Hughie entri a far parte del gruppo per eliminare il sistema supereroistico.

The Boys è una serie a fumetti scritta da Garth Ennis, autore di opere famose come Preacher, e disegnata dal fumettista Darick Robertson. La storia è incentrata su un gruppo di ragazzi il cui compito sarà quello di tenere sottocchio il comportamento e le abitudini dei supereroi, intervenendo laddove questi perdano il controllo delle loro azioni. In un mondo in cui i superpoteri sono sempre più diffusi e coloro che li esercitano diventano sempre più interessati alla fama, al potere e al sesso, i The Boys rappresentano un manipolo di umani investiti dell’autorità di riportare in ordine i non umani con indosso un mantello.

L’adattamento televisivo della serie a fumetti è stato sviluppato da Seth Rogen ed Evan Goldberg, che in passato hanno già collaborato per un’altra trasposizione di Ennis per il canale AMC, assieme ad Eric Kripke, il creatore di Supernatural. Lo scorso anno Amazon si è accaparrata i diritti di The Boys, ordinando la creazione della prima stagione composta da otto episodi. Al momento nel cast artistico del film figurano Jack Quaid (Piccolo Hughie), Karen Fukuhara (La Femmina) Laz Alonso (Latte Materno), Karl Urban (Billy Butcher) Dominique McElligott (Queen Maeve), Chace Crawford (Abisso), Nathan Mitchell (Black Noir), Erin Moriarty (Anne January / Starlight), Anthony Starr (Patriota) e Jessie T. Usher (A-Train).

The Boys debutterà in una data non ancora precisata del 2019 su Amazon.