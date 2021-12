The Boys, Amazon mette in produzione un altro spin-off: arriva la serie animata Diabolical

In attesa dell'uscita di The Boys 3, Amazon Prime Video attraverso Karl Urban ha voluto annunciare l'arrivo di una nuova serie animata intitolata Diabolical, che nel titolo riprende una delle espressioni preferite di Billy Butcher.

Lo spin-off animato è stato presentato come una serie antologica composta da otto episodi indipendenti che stando alla descrizione ufficiale "è stato creato da alcune delle menti più creative del panorama dell'intrattenimento".

Proprio su Diabolical è da poco intervenuto anche lo showrunner di The Boys Eric Kripke che ha detto: "Abbiamo riunito alcuni creativi incredibili e abbiamo dato loro una regola... sto scherzando, non ci sono regole. Questi otto episodi saranno completamente inaspettati, divertenti, scioccanti, cruenti ed emotivi. Pensate che The Boys sia folle? Aspetta di vedere questo".

Diabolical è la seconda serie ambientata nello psichedelico mondo di The Boys. Oltre allo show principale che tornerà nel prossimo anno, lo scorso settembre Amazon Prime Video ha ordinato ufficialmente anche uno spin-off di The Boys ambientato in un college per Super, che è stato presentato come uno show in pieno stile Hunger Games. A queste poi si aggiunge anche la webserie Seven on 7 che riporta in forma giornalistica tutti i vari aggiornamenti sui nostri "amati" supereroi protagonisti della serie.