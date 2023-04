The Boys, Amazon Prime Video 'trolla' le spunte blu di Twitter con un meme su Patriota

Dopo l'inizio della rimozione delle spunte blu di Twitter voluta da Elon Mush, l'account di Amazon Prime Video UK ha colto l'occasione per ironizzare sull'accaduto: quale modo migliore per farlo, se non attraverso Patriota di The Boys?

Nell'immagine, osserviamo la celebre scena in cui l'anti-eroe tenta di istruire suo figlio (col tragico risultato di farlo precipitare da un tetto), ma stavolta, al posto della testa del bambino, figura la spunta blu di Twitter che si ritrova a ripercorrere una fine altrettanto tragica. "Be'" scrive Prime Video UK come descrizione del post, "io posso fare tutto quello che voglio", per poi aggiungere l'emoji di un uomo che fa spallucce e l'hashtag "#TheBoys".

A commentare il gesto di Musk è anche Stephen King, che così scrive in un post su Twitter: "Il mio account Twitter dice che mi sono mai abbonato alla spunta blu di Twitter. Non l'ho mai fatto. Il mio account Twitter dice che ho condiviso il mio numero di cellulare. Non l'ho mai fatto". A commentarlo, nientemeno che Musk: "Sei il benvenuto, namaste", con l'aggiunta dell'emoji delle mani in preghiera. La dinamica si riferisce alla richiesta di pagare 8 dollari al mese per mantenere la spunta del profilo, nonostante molti utenti non abbiano apprezzato la politica dei prezzi.

Non è certo la prima volta che la serie ideata da Eric Kripke ironizza su alcune questioni contemporanee, vista la comunicazione social così in linea con la storia. E manca sempre meno al giorno in cui potremo assistere ai nuovi episodi: si sono finalmente concluse le riprese di The Boys 4.