The Boys: Amazon pubblica un nuovo e inquietante aggiornamento su Patriota: 'È innocente'

Manca ancora una data ufficiale per il ritorno di The Boys con la Stagione 4, che sappiamo però debutterà su Prime Video entro il 2023. Tuttavia, l'account ufficiale della Vought, la compagnia fittizia della serie che gestisce i supereroi, è rimasto sempre molto attivo. Nelle ultime ore è arrivato anche un aggiornamento inquietante su Patriota.

Sulla pagina Twitter di Vought International è stato pubblicato un filmato in cui Ashley Barrett (Colby Minifie), amministratore delegato dell'azienda, rassicura i numerosi fan e ammiratori di Patriota sull'innocenza dell'eroe nel suo imminente processo per omicidio. Ha incoraggiato i fan a postare "#HomeFree" sui loro social media per sostenere l'eroe tormentato.

Il marketing della quarta stagione di The Boys è stato finora eccellente. Anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che gli spettatori hanno visto i personaggi, la serie di Amazon ha scelto di aggiornare i fan con brevi teaser che dipingono un quadro più ampio di ciò che sarà la quarta stagione.

The Boys ha sempre fatto della satira il suo punto di forza, e la clip parodizza molto di ciò che sta accadendo nel mondo attuale. Nell'arena politica sono spuntati molti culti della personalità, i cui sostenitori sono accecati dall'amore per quello che percepiscono come il loro idolo. Il processo a Patriota sarà senza dubbio trattato come una farsa nella prossima stagione: il personaggio sta diventando sempre più folle e non è certo che risponderà a una qualsiasi forma di punizione. Dopo tutto, chi potrebbe costringere Patriota a fare qualcosa? (anche se la sua statua decapitata è al centro del nuovo poster di Gen V, lo spin-off in live-action in arrivo sempre quest'anno).

Non è chiaro quando uscirà la nuova stagione, ma sappiamo che The Boys 4 non sarà l'ultima, ma continuerà almeno con la Stagione 5.

Prime Video ha comunque confermato che The Boys 4 arriverà entro il 2023.