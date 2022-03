The Boys, Anthony Starr arrestato! L'interprete di Patriota fermato per aggressione

Nel giorno dell'uscita di The Boys Diabolical sulla piattaforma Prime Video, arriva dagli Stati Uniti la notizia dell'arresto di Anthony Starr, interprete di Patriota nella popolare serie tv The Boys.

Come riportato dal Daily Mail, Anthony Starr è stato arrestato per assalto in stato di ebrezza: a quanto pare, l'attore avrebbe ammesso di aver aggredito Bathuel Araujo, uno chef, mentre lavorava con il regista Guy Richie in Spagna. L'interprete di Patriota è stato condannato a 12 mesi di reclusione con sospensione della pena, e dovrà pagare circa $5.200 in dollari americani a titolo di risarcimento. La pena sarà sospesa solo a patto che il risarcimento arrivi nel giro delle prossime 72 ore.

Starr, che all'uscita del tribunale si è coperto il viso indossando una felpa con cappuccio e usando una mascherina per il viso sebbene in Spagna non sia più necessario indossarle all'aperto, ha lasciato l'edificio tribunale senza rilasciare alcuna dichiarazione. Secondo i rapporti, l'attore avrebbe passato due notti sotto custodia della polizia: in base alle ricostruzioni infatti l'arresto sarebbe avvenuto mercoledì mattina, dopo che la polizia è stata chiamata sulla scena fuori da un pub di Alicante. Lo chef 21enne ha detto agli ufficiali di essere stato preso a pugni due volte prima di essere colpito con un bicchiere in faccia. È stato portato in ospedale dove è stato medicato con quattro punti di sutura sopra l'occhio sinistro.

