The Boys: Antony Starr orgoglioso del fan che ha rischiato la vita vestito da Patriota

Nella notte di Halloween Patriota ha salvato un uomo da un edificio in fiamme. No, non si tratta della trama di una puntata di The Boys ma di una storia vera, con protagonista un fan della serie vestito con gli abiti di Homelander.

In effetti l'odioso supereroe interpretato da Antony Starr avrebbe lasciato perdere oppure avrebbe aggiunto benzina alle fiamme. Chris Taylor, cittadino dell'Ohaio, si è invece dimostrato un eroe in tutto e per tutto quando ha avuto l'occasione di intervenire e di trarre in salvo un uomo in pericolo di vita.

Un gesto sorprendente e persino l'attore ha voluto commentare la notizia su Twitter: "Non potrò mai essere più orgoglioso di così, come padre".

L'omaggio in realtà contiene uno scherzoso riferimento alla seconda stagione della serie, nella quale Patriota è protagonista di una dinamica padre-figlio complicata dal suo egocentrismo. A quanto pare Ryan non sarà l'erede che il Super si aspettava che fosse, ma c'è comunque chi si dimostra all'altezza del ruolo di un vero supereroe.

Patriota, invece, preferisce massacrare innocenti e schiacciare il prossimo pur di apparire il migliore. Per fortuna a volte la realtà si dimostra molto migliore della fantasia... Non resta che attendere il 2021 per scoprire quale sarà il futuro di The Boys.