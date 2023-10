The Boys, Antony Starr vi spiega quel disgustoso fetish di Patriota

È innegabile: la serie tv di Prime Video The Boys è una delle opere più irriverenti degli ultimi anni. Capace di parodizzare il genere dei cinecomics senza mai scadere nel ridicolo, lo show si sta imponendo come una delle realtà televisive più acclamate da critica e pubblico.

In attesa di scoprire la trama della quarta stagione di The Boys, il mondo popolato dai famigerati super è in continua espansione, grazie allo spin-off Gen V, in uscita streaming settimanale sempre su Prime Video.

Il personaggio più riuscito dell’intero show è certamente Patriota. Antony Starr si sta rendendo protagonista di un lavoro recitativo sublime sull’antieroe a metà strada tra Superman e Captain America (anche se solo apparentemente).

Patriota è il più forte tra i super e per questo ricopre la carica di leader dei Sette, il gruppo gestito dalla Vought International. Homelander (questo il suo nome in lingua originale) ha un vissuto complesso, con un passato che l’ha visto essere privato dell’importante figura materna. Proprio questa assenza è la causa di una delle abitudini più strambe del personaggio, ovvero il suo fetish per il latte materno e la ricerca di una figura materna dominante.

Nella prima stagione, infatti, tale feticismo viene trattato in diverse sequenze, che mostrano il totale godimento di Patriota nell’assaggiare il latte materno di Madelyn Stillwell, dirigente della Vought che rispondeva perfettamente ai desideri del super.

Al Comic-Con International del 2020, è proprio l’attore Antony Starr a spiegare questa strana faccenda:

“Homelander è disperatamente e dolorosamente solo, alla continua ricerca di una qualche connessione. E, naturalmente, gran parte di questo era rappresentato dall'adorabile Elisabeth Shue/Madelyn Stillwell. Ma non era disposta a lasciare che Homelander realizzasse ciò di cui credeva di essere capace, la sua 'missione', per così dire”.

L’unica via d’uscita per superare la delusione, dunque, era rappresentata dal latte: “Patriota ha affrontato il suo complesso edipico alla fine della prima stagione; non c’è niente di più intimo del latte come modo per collegare la prima e la seconda stagione, riportando in minima parte la Stillwell nel suo mondo. Nel latte, Patriota trova tracce della Stillwell ed è come se si ricongiungesse a lei”.

“Bere il latte è un momento di pura connessione tra Patriota e la Stillwell”, conclude Starr, che sottolinea quanto il suo personaggio, nonostante sia oggettivamente il più forte, in realtà sia emotivamente il più debole tra tutti. Il latte, dunque, è per Patriota simbolo di instabilità emotiva, un rifugiarsi in un precario equilibrio che possa appagarlo, farlo sentire al sicuro, come fosse un eterno bambino alla ricerca costante del piacere.

Sono questi piccoli ma fondamentali dettagli a rendere la serie un prodotto unico nel suo genere, capace di dipingere personalità tanto apparentemente forti quanto intimamente deboli. Dunque, The Boys, con scene traumatizzanti anche per lo stesso Jack Quaid, interprete di Hughie Campbell, si dimostra abilissima nel rappresentare aspetti ambigui e singolari di ogni personaggio.