The Boys, Antony Starr sulla stagione 3: 'I fan impazziranno, è la migliore di sempre'

Dopo il successo delle prime due stagioni di The Boys, i fan non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà loro la terza. E dopo aver ascoltato le parole di Erik Kripke sulla satira dei nuovi episodi, Antony Starr ha voluto dire la sua sulle vicende di Homelander e compagni.

In una recente intervista con TVLine, l'attore ha affermato che l'imminente terza stagione della serie è la sua preferita. "Oh, mio ​​Dio [la stagione 3] è senza dubbio una delle stagioni più divertenti di qualsiasi show in cui ho avuto la fortuna di essere coinvolto! Sono sempre curioso di vedere cosa si inventeranno gli gli sceneggiatori, questi pazzi".

Starr è entusiasta di essere coinvolto in questa produzione sempre in continua evoluzione, ammettendo che sono molte le novità nella terza stagione di The Boys: "È una bella sensazione vedere come ancora a distanza di tempo si possa essere sorpresi ed emozionati ogni volta che sfogli una pagina del copione. Tutto quello che posso dire è che credo davvero che i fan impazziranno per la terza stagione".

Il personaggio di Starr, Homelander, ne ha passate tante nella seconda stagione, anche e soprattutto grazie al personaggio di Stormfront. Alla fine si è reso conto di non essere il più forte in assoluto e ha dovuto fare i conti con le sue molteplici debolezze. Non è ancora chiaro cosa gli succederà nella stagione 3 ma sembra ormai ovvio, che ne vedremo sicuramente delle belle. Voi cosa vi aspettate dai nuovi episodi?