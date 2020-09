The Boys, Antony Starr su Stormfront: 'Sarà un massacro'

Manca ormai pochissimo all'arrivo della seconda stagione dello show con Karl Urban, oltre a questa intervista di Laz Alonso di The Boys, vi segnaliamo le ultime dichiarazioni di Antony Starr riguardo la sua rivalità con Stormfront.

Nel corso delle prossime puntate inedite faremo la conoscenza del personaggio interpretato da Aya Cash, che secondo quanto è stato rivelato nei vari trailer dedicati alla seconda stagione, sarà spesso in conflitto con il leader del gruppo di supereroi, Homelander. Ecco come ha descritto la loro relazione Antony Starr, parlando con i giornalisti di ComicBook.com: "Non saprei chi potrebbe vincere in una scazzottata tra i due, ma credo che Homelander abbia un certo vantaggio. Credo siano quasi forti uguali, ma lei è più intelligente e più adatta ai tempi, ha un tipo di sensibilità che manca ad Homelander e che lui non sa come affrontare".

Continua poi: "È un po' come se fosse un cubo di Rubrik, deve cercare di risolverla, ma prima o poi ce la farà e una volta capita ci sarà un massacro". Siamo sicuri che la loro storia non deluderà tutti i fan dei fumetti di Garth Ennis, mentre aspettiamo il 4 settembre vi segnaliamo questa intervista a Karen Fukuhara di The Boys, in cui l'attrice parla di una scena tagliata.