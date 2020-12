The Boys, Antony Starr diventa Wolverine in questa nuova imperdibile fan art

Dal recente Investor Day della Disney non sono giunte, da parte di Kevin Feige, novità sul futuro reboot degli X-Men, che dovrebbero finalmente entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Da mesi però si continua a fare congetture sugli attori che potrebbero entrare in gioco nel progetto, e tra i più gettonati c'è Antony Starr di The Boys.

Lo stesso interprete di Patriota aveva confessato qualche tempo fa il suo desiderio di interpretare Wolverine, ed era stato già raffigurato al posto di Hugh Jackman in una fan art. L'idea a quanto pare continua a suscitare interesse nei fan, e nei giorni scorsi è apparsa su Instagram una nuova, immaginaria versione di Starr nei panni del mutante.

La fan art stavolta è di Apex Form, e nell'immagine, visibile anche in calce alla notizia, Wolverine indossa la canotta bianca e ha tra le labbra un sigaro acceso.

Nella didascalia, l'autore spiega di aver voluto "realizzare il desiderio di Antony Starr", e afferma che l'attore sarebbe un Wolverine ideale perché è in grado di dare a Logan "la rabbia e la ferocia, ma anche il dolore e il cuore necessari" per interpretare il personaggio.

